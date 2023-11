Danezii de la Eurowind Energy AS intentioneaza sa amenajeze in comuna Movileni din judetul Iasi 40 de turbine gigantice, cu o inaltime de aproximativ 200 de metri, adica de aproape doua ori mai inalte decat Statuia Libertatii din New York. Ar fi cele mai inalte eoliene din Romania, iar investitia, care ar putea ajunge la circa 300 milioane de euro, una din cele mai mari din judet. Totodata, energia produsa poate asigura consumul casnic a circa 180.000 de locuinte. Practic, cam cat are intreg ... citeste toata stirea