Un metru patrat de locuinta vanduta in martie 2023 la Iasi a fost cu 126 de euro mai scump decat in 2022. Iasul a inregistrat, in medie, cea mai mare crestere de pret la apartamente in decurs de un an, potrivit datelor furnizate de platforma Imobiliare.ro, care permite o comparatie intre orasul nostru si alte mari centre rezidentiale din Romania. Cu toate acestea, luna martie a adus si scaderi de pret la unele locuinte.In comparatia facuta pe baza datelor puse la dispozitie de platforma ... citeste toata stirea