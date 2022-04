Iasul are identitate de brand

Noua identitate de brand a orasului a fost dezvaluita in cadrul conferintei desfasurata luni, 4 aprilie 2022, la Palatul Braunstein, in prezenta autoritatilor si a presei. Creata sub sloganul "Iasi - modeleaza timpul (Iasi - shape time)", o metafora cu ancore solide in istoria Capitalei Culturale a Romaniei,identitatea este un indemn pentru ieseni sa contribuie la cresterea orasului, sa ii dea forma, sa devina creatorii lui de maine. Pentru ca Iasul a fost mereu al oamenilor curajosi, al ... citeste toata stirea