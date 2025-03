Iasul are un laborator de ultima generatie dedicat chimiei supramoleculare

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" al Academiei Romane a marcat o etapa importanta in dezvoltarea infrastructurii sale de cercetare prin inaugurarea noii cladiri "Acad. Bogdan C. Simionescu" si a unui laborator de ultima generatie dedicat chimiei supramoleculare. Evenimentul a reunit personalitati de seama din domeniul stiintific, membri ai Academiei Romane, fosti colaboratori si doctoranzi ai regretatului academician Bogdan C. Simionescu, precum si reprezentanti ai autoritatilor ... citește toată știrea