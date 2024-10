Iasul are un nou Consiliu Judetean

Consiliul Judetean Iasi 2024 - 2028 a fost investit astazi, in cadrul unei sedinte solemne, in prezenta Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a Secretarului de Stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu si a Prefectului Judetului Iasi, Felix Guzga.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, ales la alegerile locale din 9 iunie pentru al doilea mandat, precum si noii consilieri judeteni au depus juramantul de onoare, asumandu-si astfel ... citește toată știrea