Iasul are viceprimari

Ceea ce era de asteptat s-a intamplat ieri, in sedinta Conliliului Local Municipal Iasi. PNL si PSD s-au asezat de aceeasi parte a baricadei, pentru a guverna, spun liderii acestor formatiuni, "in interesul iesenilor, pentru ieseni". Sigur, apropierea aceasta n-ar fi fost posibila fara aportul unicului reprezentant al PMP in Consiliu, partid care, gravitand fara succes in ultimele runde de alegeri, a reusit sa se faca, din nou, indispensabil guvernarii locale, la Iasi! Asadar, din noua coalitie ... citește toată știrea