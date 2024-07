Iasul bate toate recordurile in sectorul imobiliar

* in Iasi au fost vandute, de la inceputul anului, 13.757 imobile, dintre care 3.947 apartamente, 3.199 case si 4.596 terenuri in intravilan * municipiul Iasi a devenit, in premiera, cea mai importanta piata rezidentiala regionala din Romania, dupa Bucuresti - Ilfov, raportat la numarul de locuinte tranzactionate, in primele sase luni 2024, depasind Timisoara, Cluj-Napoca si BrasovNumarul locuintelor vandute la nivel national a crescut cu 16%, in primul semestru al acestui an, comparativ cu ... citește toată știrea