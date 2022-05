Iasul, Brasovul sau Targoviste? Hai sa ne votam orasul pentru "Destinatia Anului"

Nu mai zaboviti: intrati in concurs! Mai sunt doar cateva zile in care romanii isi pot vota orasul preferat in competitia nationala pentru desemnarea Destinatiei Anului 2022. Iasul este intre finalistele categoriei city-break, alaturi de Brasov si Targoviste. Ultima zi de vot este 31 mai si, deocamdata, nu se cunoaste clasamentul intermediar. Avem insa un indiciu indirect, care poate fi sau nu relevant: pe site-ul paginii de concurs conduce la numarul de comentarii (25) Targoviste, orasul care ... citeste toata stirea