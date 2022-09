Iasul, campion national la cresterea pretului apartamentelor. Iata evolutia!

Cele mai mari cresteri de pret la apartamente din Romania s-au inregistrat, in luna august, la Iasi. In medie, apartamentele au fost scoase la vanzare aici cu un pret cu 1,1% mai mare decat in iulie, in conditiile in care asteptarile vanzatorilor de apartamente din Romania vizau o crestere medie cu 0,6% a pretului in euro pe metru patrat.Potrivit cifrelor publicate de imobiliare.ro, care analizeaza ofertele de pe piata rezidentiala din sase centre regionale ale Romaniei, la Iasi s-au ... citeste toata stirea