Iasul, capitala modei in Romania: 3 zile cu 40 de show-uri de fashion, solidaritate si sustinere. Momentele unice de la Romanian Fashion Week, evenimentul cu peste 100 de designeri si mii de oameni in

Iasul a fost, intre 27 si 29 mai 2022, capitala modei din Romania. Peste 100 de designeri, in plina ascensiune, dar si consacrati, precum si sectiile de design vestimentar ale celor mai importante patru universitati de profil din tara si-au prezentat creatiile vestimentare pe catwalk-ul impresionant construit pentru Romanian Fashion Week (RFW), in parcul Palas. Romanian Fashion Week a fost organizat in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative ... citeste toata stirea