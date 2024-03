Iasul, care este cel mai mare judet, e abia al saptelea la atras fonduri europene. Cine-i in fata ?

In exercitiul financiar european 2014-2020, Consiliul Judetean Iasi a avut de doua ori mai multi bani decat Timisul pentru propriile proiecte, dar de aproape doua ori mai putini decat a primit Bistrita-Nasaud.Un raport sintetic cuprinzand fondurile europene absorbite de administratiile judetene in exercitiul financiar trecut - 2014-2020, respectiv 2023 daca luam in considerare cei trei ani de gratie care s-au acordat pana acum pentru finalizarea proiectelor - arata ca cel mai "bogat" Consiliu ... citește toată știrea