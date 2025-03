Iasul cauta solutii pentru asigurarea rezilientei la schimbarile climatice

* UAIC a organizat un Think Tank despre construirea rezilientei la schimbarile climatice in orase si comunitati in cadrul Aliantei EC2UUniversitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a organizat luni, un Think Tank despre construirea rezilientei la schimbarile climatice in orase si comunitati, cu participarea studentilor si cadrelor didactice ale Universitatii, alaturi de reprezentanti ai municipalitatii, ai Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, ai Centrului Meteorologic Regional ... citește toată știrea