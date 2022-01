Iasul, cel mai tanar oras din tara

* in "dulcele targ", varsta medie a locuitorilor este de 39,1 ani * in ultimii 18 ani, media de varsta a coborat sub 40 de ani in doar doua judete: Iasi si Ilfov* in comparatie, un alt centru universtar, Cluj, avea o medie de varsta de 35 de ani in urma cu doua decenii, pentru a ajunge in prezent la aproape 42 de aniO statistica recenta realizata de Institul National de Statistica indica faptul caRomania, in intregime, imbatraneste, iar unele judete o fac cu viteze mai mari decat altele. ... citeste toata stirea