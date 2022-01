Iasul, colorat in portocaliu!

Mai multe comun din judetul Iasi, unde rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor noi de coronavirus a depasit pragul de 4 la mia de locuitori sau este foarte aproape de acest prag, vor intra in vigoare noi masuri sanitare restrictive * este vorba de Barnova, Ciurea, Rediu, Letcani, Miroslava, Valea Lupului si Rediu * alte opt localitati, printre care si municipiul Iasi, au incidente de peste trei cazuri la mia de locuitori * sunt 38 de localitati in scenariul galben si alte 47 ... citeste toata stirea