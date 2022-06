Iasul continua sa reprezinte o atractie pentru refugiatii din Ucraina

De mai bine de trei luni, Iasul a devenit casa multor ucraineni, refugiati din calea razboiului. Din februarie si pana acum, autoritatile locale, impreuna cu ONG-urile din Iasi, ofera sprijin material si moral acestor persoane. Chiar daca numarul lor este mai mic in comparatie cu momentul in care a inceput conflictul, sute de persoane tranziteaza Iasul sau raman in capitala Moldovei. Doar in ultimele 24 de ore, 123 cetateni ucraineni au ajuns in Iasi, prin Punctul de trecere de la Sculeni. Din ... citeste toata stirea