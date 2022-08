Iasul devine jucator important pe piata logistica nationala. Iata proiectele care ne vor urca in top!

Iasul are toate sansele sa devina in viitor unul dintre cei mai importanti poli de dezvoltare pe piata logistica din tara. Un nou proiect este in curs de avizare langa Parcul Industrial I Miroslava, pe un teren de 27 hectare. In imediata vecinatate, Kaufland va construi, pe 40 ha, cel de-al treilea centru logistic al lantului de retail din tara, iar, la nord, basarabenii de la Zinan vor amenaja hale de depozitare si productie pe 22 ha. Aceste trei parcuri logistice inconjoara pe partea de vest ... citeste toata stirea