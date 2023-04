Iasul are toate sansele de a deveni in urmatorii ani unul dintre judetele cu cea mai mare crestere economica din intreaga tara. Este un obiectiv asupra caruia avem datoria sa ne concentram si sa valorificam toate oportunitatile pe care le avem la dispozitie: de la viitoarea infrastructura rutiera, la noile parcuri industriale, pozitia strategica in raport cu Republica Moldova, capitalul uman extraordinar.Municipiul Iasi este deja in topul marilor orase din Romania din punct de vedere economic, ... citeste toata stirea