Iasul devine pentru 10 zile capitala gamingului, muzicii si artelor vizuale. Incepe Romanian Creative Week

Un intreg oras transformat, pentru zece zile, intr-o lume a imaginatiei. Cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week (RCW), care va avea loc la Iasi in perioada 20 - 30 mai, vine cu un spectacol grandios al artelor vizuale. Cea de-a doua editie a celui mai important eveniment din tara dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week, se va desfasura in perioada 20-30 mai, in mai multe locatii din municipiul Iasi.Presedintele ... citeste toata stirea