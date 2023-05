Poeti din 22 de tari vor participa la Festivalul International "Poezia la Iasi" *peste 60 de poeti vor fi prezenti in sapte licee iesene, unde se vor intalni cu tinerii iubitori ai poeziei pentru recitaluri lirice si dialoguri libere, vor sustine recitaluri extraordinare de pozieIn perioada 07 - 14 mai 2023 la Iasi are loc cel mai mare festival dedicat poeziei din aceasta zona a Europei, Festivalul International "Poezia la Iasi", editia a IX-a. La editia din acest an vor participa peste 60 ... citeste toata stirea