Iasul, din ce in ce mai apasat de problemele penale ale primarului si presedintelui Consiliului Judetean Iasi (P)

Mihai Chirica a fost convocat astazi la DIICOT. Primarul Iasului are din nou probleme cu legea si implica iar administratia locala in scandaluri care vizeaza activitatea de urbanism. Sunt lucruri de neconceput care se intampla in Primaria Iasi."Acum ni se demonstreaza tuturor ca haosul din urbanism a fost intretinut cu buna stiinta. Iesenii au avut doar de suferit, in timp ce unii aveau doar de castigat. Acuzatiile sunt extrem de grave. Angajati si conducerea Primariei sunt suspectati de ... citeste toata stirea