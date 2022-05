Iasul, doar a saptea putere economica a tarii!

Produsul Intern Brut realizat in Iasi a fost de 7,26 miliarde de euro, a saptea valoare la nivel national, dupa Bucuresti (52,28), Cluj (11,21), Timis (9,74), Constanta (8,66), Prahova (8,23) si Brasov (7,40) * in 2020, Iasul a contribuit cu 3,37% la PIB-ul national, procent care va creste in 2024, conform estimarilor, la 3,44% * din perspectiva PIB-ului pe cap de locuitori, lucrurile se schimba, Iasul coborand pana pe locul 13, cu 9,143 euro/locuitor, de trei ori mai putin comparativ cu ... citeste toata stirea