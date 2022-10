Iasul este astazi locul in care iti doresti sa traiesti (P)

Ne aflam dupa mai multe zile in care Iasul a fost gazda celor care au ales sa isi imbrace sufletul in credinta si sa participe la pelerinajul Sf. Cuvioase Parascheva. In fiecare an, pelerinii reusesc sa transforme Iasul in capitala spiritualitatii, iar aceste zile de sarbatoare inca ne impresioneaza pe noi, iesenii, starnind totodata cele mai frumoase sentimente de bucurie.Dragi ieseni, Iasul este astazi cea mai buna varianta de pana acum si nu o spunem doar noi, o spun toti cei care ne ... citeste toata stirea