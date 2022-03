Iasul este pe harta gaming-ului mondial

Campionatele Mondiale de Esports vor ajunge anul viitor pentru a doua oara in Romania, de aceasta data in Capitala Istorica a tarii, Iasi. Cu o durata de 10 zile, peste 1.200 de jucatori din mai mult de 110 tari, 10 Esporturi, aceasta editie se anunta a fi cea mai lunga si mai complexa dintre cele care au avut loc pana acum.Organizarea acestui eveniment in Iasi reprezinta o concretizare a muncii depuse de echipa care a crezut in acest proiect inca din iunie anul trecut si care a intreprins ... citeste toata stirea