Iasul, fruntas la autorecenzare

La nivelul judetului au fost completate 48.966 chestionare * dintre acestea, 24.316 au fost completate in mediul urban (49,6%) si 24.650 in mediul rural (50,4%)In perioada 14 martie -27 martie 2022, respectiv in primele doua saptamani din etapa de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor, la nivelul judetului Iasi au fost completate 48.966 chestionare. Dintre acestea, 24.316 au fost completate in mediul urban (49,6%) si 24.650 in mediul rural (50,4%). Potrivit numarului de ... citeste toata stirea