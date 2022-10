Iasul gazduieste Forumul Educatiei Romania - Republica Moldova, in perioada 27-28 octombrie 2022

15 specialisti in educatie, din Romania si din strainatate, isi dau intalnire la Iasi, la Forumul Educatiei Romania - Moldova pe tema "Ecosistemul educational in lumea digitalizata", in perioada 27-28 octombrie 2022.Evenimentul ofera un spatiu de exprimare a ideilor inovatoare si a exemplelor de buna practica din cele doua sisteme educationale, ce vizeaza predarea, invatarea, managementul scolilor, cercetarea, dar si impactul digitalizarii asupra procesului instructiv-educativ. Pe durata a ... citeste toata stirea