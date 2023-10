Incepand din anul acesta, in Romania se vor construi sase centre de colectare legume-fructe, pregatite special pentru valorificarea productiile fermierilor * Iasul nu face parte din aceste centre, oficialii Ministerului Agriculturii motivand ca numarul producatorilor este prea mic in comparatie cu judetele din sudul tarii de exempluMinistrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca, in acest an, va incepe construirea primelor sase centre de colectare legume-fructe, din ... citeste toata stirea