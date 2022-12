Iasul, implicat in crearea unui Hub de Inovatie alaturi de Ministerul Sanatatii. Ce spune ministrul Rafila despre proiect?

In data de 12 decembrie 2022, Alianta Universitara G6-UMF si Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovatie in Sanatate in Romania, ce are ca scop cresterea rezilientei si sustenabilitatii sistemului de sanatate din Romania in baza unei colaborari active intre mediul public si cel privat.Evenimentul a fost gazduit de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Conform ... citeste toata stirea