Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane: lactate, preparate carne, vinuri, dulceturi etc

In perioada 9 - 10 iulie, intre orele 10.00 si 21.00, va invitam in Parcul Expozitiei sa vizitati Targul Producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est "Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane", organizat de Primaria Municipiului Iasi, Academia Romana - Filiala Iasi si Directia pentru Agricultura Judeteana Iasi.Evenimentul, unicat in zona Moldovei, este dedicat consumatorilor ieseni, precum si producatorilor atestati traditional, ecologic sau montan din zona de Nord-Est a tarii. ... citeste toata stirea