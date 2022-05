Iasul, in centrul atentiei arhitectilor romani si europeni. In perioada 23 - 25 mai se desfasoara o noua editie New Iasi Architecture (P)

New Iasi Architecture (NIA) reuneste si anul acesta la Iasi, in perioada 23 - 25 mai, importante nume ale arhitecturii romanesti si europene alaturi de profesionisti in domenii conexe care vor participa la o serie de dezbateri aplicate privind patrimoniul urban construit, subliniind rolul important al arhitectilor in protejarea, restaurarea si punerea in valoare a spatiilor culturale.Sub lupa invitatilor speciali din Polonia, Lituania si Cipru si a publicului interesat vor fi doua teme ... citeste toata stirea