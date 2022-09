Iasul in razboi: Importurile judetului din Rusia au crescut de 10 ori; balanta comerciala cu Rusia, Ucraina, Belarus

In primele 4 luni am importat marfuri de 21,97 milioane de euro si am exportat de doar 2,1 milioane. Anul trecut importam marfuri de numai 2,07 milioane. In general, in perioada ianuarie-aprilie, judetul a avut un deficit comercial considerabil, diferenta dintre importuri si exporturi fiind de 82 de milioane de euro. In luna aprilie 2022, deficitul fata de aprilie 2021 s-a dublat.Razboiul inceput de Rusia in Ucraina nu a impiedicat Iasul sa importe masiv din tarile implicate in conflict, ... citeste toata stirea