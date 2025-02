Iasul, in topul furturilor de energie electrica!

* din totalul de peste 1.400 de cazuri de potential consum fraudulos, inregistrate anul trecut, circa 840 de cazuri reprezinta sustrageri de energie electrica, acestea fiind identificate in regiunea Moldova, in judetele Iasi, Botosani, Vaslui, Suceava, Neamt si Bacau * "Energia sustrasa ar putea acoperi consumul de gaze naturale pentru un an si jumatate, respectiv, consumul de energie electrica pe durata a doi ani al unui spital care deserveste un oras cu circa 100.000 de locuitori", a transmis ... citește toată știrea