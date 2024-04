Iasul, in topul oraselor cu cele mai multe comezi de mancare vegana la domiciliu

In perioada postului Pastelui, multi romani aleg produse pe baza de plante, comenzile din acest segment inregistrand anul trecut, in aceasta perioada, accesul la o varietate mare de produse, in crestere cu 25%.In acelasi timp, painea, ceapa si cartofii sunt alimentele de baza cele mai comandate in prag de Paste prin intermediul platformelor de livrare a mancarii la domiciliu. "Mancarea vegana, fara carne, este din ce in ce mai cautata, Romania situandu-se pe locul al doilea, la nivel global, ... citește toată știrea