Iasul, in topul oraselor unde se mananca scump si prost

In functie de oferta gastronomica, britanicii au realizat un top in care au inclus orasele din Europa. Desi proabil ca pentru unii pare greu de crezut, pe locul 6 s-a clasat un oras de la noi din tara. Acolo se mananca bine si ieftin.Orasul din Romania unde poti manca bine cu bani putiniNu va mai tinem in suspans si va spunem ca este vorba despre Galati. Pe primul loc in top se afla Lisabona, unde se gasesc cele mai multe restaurante cu preturi accesibile. In medie, pentru o masa, o ... citeste toata stirea