Iasul, invadat de turisti!

Chiar daca cei care au venit in Iasi, in primele doua luni ale anului, au stat, in medie, doar doua zile in oras, numarul turistilor a fost in crestere cu 46,8% fata de perioada similara din anul 2021. In primele luni ale anului, peste 17.520 de turisti din tara si din strainatate s-au cazat la hotelurile si pensiunile din Iasi.De curand, Iasul, alaturi de Brasov si Targoviste, a castigat etapa regionala de destinatia anului la categoria "City break". Cifrele arata ca foarte multi turisti ... citeste toata stirea