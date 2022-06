Iasul istoric - 70 milioane de euro investiti in patrimoniul fostei capitale a Moldovei. Ce lipseste, totusi?

Restaurarea obiectivelor culturale a fost, la nivelul regiunii de nord-est, una dintre cele mai competitive linii de finantare in cadrul programelor europene. Cu multe rani deschise in patrimoniul cultural, Iasul a reusit sa-si reabiliteze totusi unele cladiri cu insemnatate istorica importanta pentru oras si judet. Principalii beneficiarii au fost unitatile administrativ-teritoriale, biserica si Universitatea "Al.I.Cuza" (UAIC). In total, valoarea proiectelor a trecut pragul de 70 milioane ... citeste toata stirea