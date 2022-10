Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna septembrie 2022 au insumat aproape 994,17 milioane de lei, suma medie platita fiind de 282,28 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In septembrie, au beneficiat de acest ajutor un numar de 3.521.936 de copii, cei mai multi in Bucuresti (357.670) si in judetele Iasi (188.025), Suceava ... citeste toata stirea