Saracia este situatia acelei persoane ale carui venituri sunt atat de mici incat le este imposibila atingerea unui standard de viata acceptabil in societate. Asa defineste Eurostat saracia, un "domeniu" in care Romania este fruntasa in Europa, fiind depasita doar de Bulgaria.Dupa o dezbatere interminabila legata de reforma legii pensiilor, situatia a ramas una dramatica pentru marea majoritate a batranilor din Romania.Iasi si Dolj, judetele cu cei mai multi pensionari care traiesc sub