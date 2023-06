In 2022 s-au nascut cu peste 25.000 de copii mai putin decat in 2021, fiind anul-record negativ din 1930 incoace.In Caras-Severin, numarul copiilor de sub 14 ani a scazut cu aproape 25% intre cele doua Recensaminte (cel din 2021 si cel din 2011). Scaderi de 20% ale numarului de copii de scoala sunt si in Olt, ... citeste toata stirea