Dupa sapte ani consecutivi in care regiunea Nord Est a fost zona cu cele mai multe cazuri de violenta domestica la suta de mii de locuitori, anul trecut situatia s-a schimbat. In 2022, Regiunea Bucuresti Ilfov a fost cea mai violenta, iar Nord-Est-ul tarii a ramas pe locul al doilea. De fapt, dupa pandemie, moldovenii par sa se urasca mai putin decat inainte, in timp ce violenta domestica a crescut accelerat dupa 2020 in Bucuresti-Ilfov si in regiunea de centru a tarii.Prin violenta domestica ... citeste toata stirea