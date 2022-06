Iasul, locul al II-lea la nivel national ca promovare la Bac. 81,7 la suta dintre elevi au luat note de trecere

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3%, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1% promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47%. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2%, iar in urban, de 82,7%, comparatia fiind pentru promotia curenta. 162 de candidati au obtinut media 10."As vrea sa incep prin a felicita toti cei 89.000 de candidati reusiti la examentul de Bacalaureat, in ... citeste toata stirea