Iasul, o rampa de lansare a celor mai noi informatii in dermatologie (P)

Noutatile in dermatologie, cu accent pe tratamentele inovatoare in ceea ce priveste psoriazisul, dermatita atopica si urticaria cronica acuta, au fost principalele subiecte care au deschis cea de-a XI-a editie a Primaverii Dermatologice Iesene(PDI), manifestare nationala cu participare internationala organizata de catre Asociatia Dermatologilor din Moldova (ADEM), sub egida UMF "Grigore T. Popa", a Societatii Romane de Dermatologie, a Societatii de Medici si Naturalisti, a Colegiului Medicilor ... citeste toata stirea