Judetul Iasi ramane cu aproape 500 de paturi in minus, in noul Plan national de paturi pentru perioada 2023 - 2025, aprobat in urma cu o luna de zile de Guvernul Romaniei. Planul determina numarul de paturi pentru care Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale, fiind practic forma prin care se creeaza bugetele unitatilor medicale. Platforma 360medical.ro scrie ca este prima reducere a numarului de paturi decisa de un guvern al tarii in ... citeste toata stirea