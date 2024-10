Iasul pierde ritmul majorarilor salariale

* luand in calcul salariul mediu brut incasat in august 2024, fata de cel de dinaintea declansarii pandemiei de coronavirus (februarie 2020), Clujul a marit diferenta fata de Iasi la 1.395 lei! * Iasul a inregistrat, in ultimii patru ani si jumatate, o majorare de 2.225 lei la salariul mediu brut, insa, in mod surprinzator, la acest capitol a fost devansat de multe alte judete, printre care Bacau si Botosani, care au punctat cu un plus de 2.448 lei, respectiv 2.435 leiLuna premeregatoare ... citește toată știrea