Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 23-29 ianuarie, 39,8% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov, Iasi.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 50% din cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.Dintre cei vaccinati care s-au imbolnavit, 49,2% erau fie imediat dupa vaccinare, fie la mai mult de ... citeste toata stirea