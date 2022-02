Iasul ramane cu un singur secretar de stat dupa demisia liberalului Bratescu

Unul dintre putinii secretari de stat care au rezistat in functie de la instalarea Guvernului Orban, in noiembrie 2019, a demisionat ieri.Ieseanul Liviu Bratescu a parasit Ministerul Culturii dupa doi ani si trei luni. "Am luat aceasta decizie din motive personale", a precizat el. "Consider ca aceasta perioada a fost suficienta pentru a incerca implementarea acelor proiecte in care am crezut si pentru care am lucrat inca din perioada in care am detinut conducerea Comisiei Nationale de Cultura ... citeste toata stirea