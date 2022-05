Iasul se pregateste de Conferinta Internationala de Arhitectura si Urbanism "New Iasi Architecture". Pe 24 mai sunt asteptati arhitecti si experti in planificare urbana si patrimoniu (P)

Arhitecti din Romania, Polonia, Lituania si Cipru se reunesc saptamana viitoare la Iasi, pentru a participa marti, pe 24 mai, la Conferinta Internationala de Arhitectura si Urbanism "New Iasi Architecture", initiata de SHARE Architects. Alaturi de experti in domeniu se vor dezbate in fata publicului interesat teme importante pentru comunitatea urbana, cum ar fi subiecte din sfera patrimoniului cultural si natural, regenerarea spatiului arhitectural, ori noi tendinte si inovatii in urbanism. ... citeste toata stirea