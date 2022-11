Iasul si Ilfovul, singurele judete in care a crescut populatia. Ce explicatie ofera un specialist in statistica

Populatia stabila a judetului Iasi a depasit in acest an, pentru prima oara, cifra de 800.000 de locuitori. La 1 ianuarie 2022, judetul Iasi avea 800.083 locuitori, cu 5331 mai multi decat in 2021. Potrivit Directiei Judetene de Statistica, doar judetele Iasi si Ilfov au inregistrat in acest an cresteri de populatie.800.083 de ieseni avea judetul in prima zi din an. "Vorbim aici de populatia stabila. Populatia dupa domiciliu era insa de 980.865 de locuitori. Populatia stabila este cea ... citeste toata stirea