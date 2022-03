Iasul sprijina Ucraina!

Un al doilea convoi umanitar organizat de municiaplitatea ieseana a dus ajutoare in orasul Cernauti * trei camioane au fost incarcate cu alimente, cazarmament si produse de igiena, in valoare totala de circa 415.000 de lei, iar alte doua camioane si platforma transporta 16 generatoare, in valoare de 377.000 de leiAl doilea convoi cu produse donate de ieseni in cadrul campaniei umanitare "Ajutoare pentru refugiatii din Ucraina" a plecat sambata, 19 martie 2022, spre Vama Siret. Ajutoarele - ... citeste toata stirea