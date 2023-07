Cea mai mare parte a tarii se afla sub avertizare de ploi si vijelii de duminica de la pranz pana luni dimineata, anunta meteorologii. In regiunile sudice si local in cele vestice si estice sunt anuntate duminica disconfort termic si canicula.O avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale a fost emisa pentru intervalul 30 iulie, ora 12:00 - 31 iulie, ora 10:00"Local in zonele montane, in vestul Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei, vor fi perioade ... citeste toata stirea