Iasul, sub semnul parjolului! Cel mai negru record din istoria Iasului - 24 de incendii intr-o zi. Au fost mistuite case, situri naturale si mii de hectare de vegetatie

Incendiile de vegetatie inregistrate de la inceputul acestui an pe raza judetului Iasi sunt de 18 ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. In cele 83 de zile care s-au scurs de la inceputul acestui an, au fost inregistrate 328 de incendii. Media este una alarmanta - cate 4 incendii pe zi! Majoritatea incendiilor au izbucnit noaptea, ceea ce elimina din start ipoteza de curatare a pajistilor de catre sateni, prin arderea lor controlata. Autoritatile emit ipoteza unor maini ... citeste toata stirea